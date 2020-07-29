فى قرار تقليل أعداد الحجاج.. الصحة العالمية: السعودية تعاملت مع السيناريو الأسوأ لـ كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مضى 6 أشهر على ظهور أول إصابة بالإقليم بفيروس كورونا المستجد.









وأوضح المنظري أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالإقليم، مستقرة في بعض البلدان، وتتناقص بشكل ملحوظ.









وأكد المدير الإقليمي أن جائحة كورونا أضرت بالحالة الاقتصادية للبلاد بشكل ملحوظ.









وأفاد بأن التزام المملكة السعودية العربية، بتدابير الوقاية ضد فيروس كورونا، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، أدت إلى السيطرة على الوضع بشكل كبير.







