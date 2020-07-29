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وزير النقل: مصاريف السكة الحديد أكثر من 7 مليارات جنيه وإيرادتها 3 مليارات فقط

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:06 م
وزير النقل
وزير النقل
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ريهام فيكتور
أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن مصاريف قطاع السكة الحديد تبلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، بينما إيرادت القطاع 3 مليارات جنيه فقط، لافتا إلى أنه سيتم تحريك سعر تذاكر القطارات الجديدة والتى شملها التطوير ويبلغ عددها 38 قطارا بداية من غد.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن هناك مرافق كثيرة أهملت فى الدولة لفترة طويلة ولم تتجدد ولكن بدأت الدولة فى توفير التكلفة اللازمة لتطوير المشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن السكة الحديد ستظل مديونة بـ 111 مليار جنيه داخل الدولة، وعلاوة على ذلك فإن السكة الحديد مديونة للبنك المركزى بحوالى 35 مليار جنيه وهذا نتيجة لزيادة المرتبات.

وأوضح أن البنك المركزى يدفع مرتبات السكة الحديد، منوها إلى أن بنك الاستثمار القومي يتحمل بعض تكلفة التشغيل، كما أن وزارة البترول تمنحنا السولار اللازم لتشغيل قطارات السكة الحديد.

وأكد أن الهيئة ستحاول سد جزء من ديونها لوزارة البترول، موضحا أن وزارة المالية كنا ندين لها بجزء كبير جدا يقدر بحوالى 35 مليارا وتم رفعها من رئيس مجلس الوزراء وأصبح متبقى علينا 76 مليار جنيه.

ووعد وزير النقل المواطنين، بتوفير خدمة نظيفة ومنضبطة فى مرفق السكة الحديد.
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