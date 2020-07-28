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الرئيس السيسي يوجه وزير النقل بافتتاح 39 قطارا قبل العيد ..فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:10 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن كثيرا من التحديات مرت علينا ولكن لاننا نعمل بالقيم و الشرف والنجاح والامانة  ، معلقا :" ان كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا " .

واضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن التوفيق و النجاح فى كافة القطاعات جائزة من الله بالعمل والجد ، لافتا الى ان البلد تتطور بفضل الله والحكومة .

واشار الى ان قطاع النقل بمفرده تكلفته تصل الى  100 مليار جنيه ، مؤكدا اننا مازلنا  مستمرين فى تطويره حتى تصبح القطارات جديدة من العربات والبضائع والكهرباء والإشارات وغيرها. 

وطلب الرئيس من وزير النقل افتتاح  39 قطار قبل العيد حتى يستفيد منها المواطنون ، معلقا :" دى مش هدية كله بالحساب ، مفيش هدايا "   ، مؤكدا ان كل شئ بالحساب والا يتراجع هذا القطاع مرة اخرى ويعود الى خردة لا فائدة منه .

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