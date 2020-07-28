الرئيس السيسي يوجه وزير النقل بافتتاح 39 قطارا قبل العيد ..فيديو





واشار الى ان قطاع النقل بمفرده تكلفته تصل الى 100 مليار جنيه ، مؤكدا اننا مازلنا مستمرين فى تطويره حتى تصبح القطارات جديدة من العربات والبضائع والكهرباء والإشارات وغيرها.





وطلب الرئيس من وزير النقل افتتاح 39 قطار قبل العيد حتى يستفيد منها المواطنون ، معلقا :" دى مش هدية كله بالحساب ، مفيش هدايا " ، مؤكدا ان كل شئ بالحساب والا يتراجع هذا القطاع مرة اخرى ويعود الى خردة لا فائدة منه .





واضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن التوفيق و النجاح فى كافة القطاعات جائزة من الله بالعمل والجد ، لافتا الى ان البلد تتطور بفضل الله والحكومة .