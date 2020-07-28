الرئيس السيسي يوجه وزير النقل بافتتاح 39 قطارا قبل العيد ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن كثيرا من التحديات مرت علينا ولكن لاننا نعمل بالقيم و الشرف والنجاح والامانة ، معلقا :" ان كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا " .
واضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن التوفيق و النجاح فى كافة القطاعات جائزة من الله بالعمل والجد ، لافتا الى ان البلد تتطور بفضل الله والحكومة .
واشار الى ان قطاع النقل بمفرده تكلفته تصل الى 100 مليار جنيه ، مؤكدا اننا مازلنا مستمرين فى تطويره حتى تصبح القطارات جديدة من العربات والبضائع والكهرباء والإشارات وغيرها.
وطلب الرئيس من وزير النقل افتتاح 39 قطار قبل العيد حتى يستفيد منها المواطنون ، معلقا :" دى مش هدية كله بالحساب ، مفيش هدايا " ، مؤكدا ان كل شئ بالحساب والا يتراجع هذا القطاع مرة اخرى ويعود الى خردة لا فائدة منه .