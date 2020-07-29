بعد اعتراض حوريا كوناكري.. شطة: اجتماع بطوارئ الكاف لحسم أزمة الكونفيدرالية

علق عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إرسال فريق حوريا كوناكري الغيني اعتراضا رسميا للكاف على إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية في المغرب.





كان فريق كوريا كوناكرى الغينى طالب الكاف رسميا بالمساواة بدوري أبطال أفريقيا وإقامة مباراتي النصف نهائي ذهابا وإيابا بكأس الكونفيدرالية أمام نظيره فريق بيراميدز ما بين غينيا ومصر، على أن يقام نهائي الكونفدرالية في ملعب محايد وليس فى المغرب.





قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. المشكلة معقدة والكاف لا بد من إعادة النظر مجددا وإعادة الملف إلى لجنة الطوارئ فى ظل ضيق الوقت وواضح أن إدارة الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى الخبرات.





تابع .. ليست المرة الأولى التى يمر بها الكاف من أزمات بهذه النوعية ولم تحدث من قبل أن يقيم الكاف بطولة بشكل مختلف بالتزامن مع اقامة بطولة أخرى بشكل مغاير تماما.





أضاف.. الكاف لا بد من عقد جلسة مع مسؤلى الاتحاد المصرى ممثلا عن بيراميدز ونظيره الغيني باعتباره ممثل فريق كوريا كوناكري ومحاولة إقناعهم بدبلوماسية شديدة بقبول الأمر وخوض المباريات فى المغرب أو أن يكون مضطرا لإقامة مباريات الكونفيدرالية على غرار ما يجرى فى دورى أبطال أفريقيا.





لفت إلى ضرورة عقد اجتماع بين الكاف وممثلى بيراميدز وحوريا كوناكرى وشرح الأمر مطالبا الاتحاد المصرى بإرسال خطاب بالتذكرة المعاملة بالمثل.





شدد على أن هناك احتمالا كبيرا للغاية لعقد لجنة الطوارئ اجتماعا قريبا اذا لم يتم التوصل إلى حلول فى أزمة مباريات كاس الكونفيدرالية.





يذكر أن إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني سبق له وأن أرسل خطابا إلى الكاف طالبه بضرورة المعاملة بالمثل بين كأس الكونفيدرالية ودورة ابطال افريقيا وإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب.