AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد اعتراض حوريا كوناكري.. شطة: اجتماع بطوارئ الكاف لحسم أزمة الكونفيدرالية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:59 م
شطه
شطه
Advertisements
يسرى غازى
علق عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إرسال فريق حوريا كوناكري الغيني اعتراضا رسميا للكاف على إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية في المغرب.

كان فريق كوريا كوناكرى الغينى طالب الكاف رسميا بالمساواة بدوري أبطال أفريقيا وإقامة مباراتي النصف نهائي ذهابا وإيابا بكأس الكونفيدرالية أمام نظيره فريق بيراميدز ما بين غينيا ومصر، على أن يقام نهائي الكونفدرالية في ملعب محايد وليس فى المغرب.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. المشكلة معقدة والكاف لا بد من إعادة النظر مجددا وإعادة الملف إلى لجنة الطوارئ فى ظل ضيق الوقت وواضح أن إدارة الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى الخبرات.

تابع .. ليست المرة الأولى التى يمر بها الكاف من أزمات بهذه النوعية ولم تحدث من قبل أن يقيم الكاف بطولة بشكل مختلف بالتزامن مع اقامة بطولة أخرى بشكل مغاير تماما.

أضاف..  الكاف لا بد من عقد جلسة مع مسؤلى الاتحاد المصرى ممثلا عن بيراميدز ونظيره الغيني باعتباره ممثل فريق كوريا كوناكري ومحاولة إقناعهم بدبلوماسية شديدة بقبول الأمر وخوض المباريات فى المغرب أو أن يكون مضطرا لإقامة مباريات الكونفيدرالية على غرار ما يجرى فى دورى أبطال أفريقيا.

لفت إلى ضرورة عقد اجتماع بين الكاف وممثلى بيراميدز وحوريا كوناكرى وشرح الأمر مطالبا الاتحاد المصرى بإرسال خطاب بالتذكرة المعاملة بالمثل.

شدد على أن هناك احتمالا كبيرا للغاية لعقد لجنة الطوارئ اجتماعا قريبا اذا لم يتم التوصل إلى حلول فى أزمة مباريات كاس الكونفيدرالية.

يذكر أن إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني سبق له وأن أرسل خطابا إلى الكاف طالبه بضرورة المعاملة بالمثل بين كأس الكونفيدرالية ودورة ابطال افريقيا وإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع مهم لـ الكاف اليوم بشأن مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

الكاف يحدد موعد مباريات دورى أبطال أفريقيا ومصير كأس الأمم..الثلاثاء المقبل

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

الكاف يعلن استكمال منافسات الكونفيدرالية بدولة المغرب ومباراة واحدة لنصف النهائى

تقارير..مصر والمغرب تدرسان طلب استضافة مباريات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون

فيديو جراف.. صراع مصري مغربي على استضافة دوري الأبطال

ترشيحاتنا

واقعة غريبة.. حالة نادرة مرتبطة بالاكتئاب تدفع سيدة للاعتقاد بأنها «دجاجة»

الأمير ويليام يكشف عن أسوأ هدية قدمها لزوجته كيت ميدلتون ورد فعلها

رئيس الوزراء: الاستمرار في غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

بعد إصلاح العطل..عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين

بلاش عيدية وزيارات وما تخرجش.. 15 نصيحة لمنع تفشي كورونا خلال عيد الأضحى

وزير النقل: تطبيق تسعيرة القطارات الجديدة اعتبارا من الغد

AdvertisementS

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

الزمالك: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر..فيديو

شطة يكشف حقيقة تراجع الكاف عن إقامة مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا ذهاب وإياب

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

الأهلي يؤمن نجومه ويغلق الأبواب علي الزمالك

بعد اعتراض حوريا كوناكري.. شطة: اجتماع بطوارئ الكاف لحسم أزمة الكونفيدرالية

قبل لقاء الزمالك والمصري.. اتحاد الكرة يتخذ إجراءً صارما ضد أندية الدورى

استطلاع صدى البلد.. 49% من القراء موافقون على عودة حسام حسن للأهلي

أحمد رفعت: لا أخشى المنافسة مع لاعبي الزمالك و مشكلتي مع الهاني سليمان انتهت

أخبار الرياضة| كاف يستقر على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب.. والأهلي يقترب من إنهاء صفقة رمضان صبحي

طارق يحيى: الرقابة على السوشيال ميديا أولى خطوات نبذ التعصب بين الأهلي والزمالك

دوره سيكون مؤقتًا.. رئيس نادي النجوم: أحمد عيد أعلن تدريب الفريق دون إذني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهدئة الأوضاع مع أنجلينا جولي.. براد بيت يزور أبناءه.. صور

الطريقة الصحيحة للتخلص من رائحة اللحم الضاني

واقعة غريبة.. حالة نادرة مرتبطة بالاكتئاب تدفع سيدة للاعتقاد بأنها «دجاجة»