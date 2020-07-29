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رياضة

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباريات نصف نهائي دورى الأبطال والكونفيدرالية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:40 م
الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة مباريات نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بنظام المباراتين ذهاب وإياب. 

وأضاف الكاف في بيانا رسمي ان تكون مباراة الذهاب يومي 25 و 26 سبتمبر في الدار البيضاء بينما تكون مباراتي الاياب في القاهرة يومي 2و3  أكتوبر . 

ووضع الاتحاد الافريقي موعدا لإقامة مباراة النهائي علي ان تكون احد يومي 16او 17 اكتوبر حسب المتأهيلن للمباراة النهائية . 

فإذا تأهل الاهلي والزمالك فإن المباراة النهائية ستقام  في القاهرة وإذا تأهل الوداد والرجاء فإن المباراة ستقام بالدار البيضاء وفي حال تأهل فريق من المغرب وفريق مصري فإن المباراة النهائية ستكون في ملعب محايد. 

وفتح الاتحاد الافريقي لكرة القدم الباب امام الملاعب لإستضافة المباراة النهائية من البطولة بدءا من اليوم وحتي 10 أغسطس .

اما بالنسبة لبطولة الكونفيدرالية الافريقية فإن مباراتي نصف النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة علي ان يكون موعدها يوم 22 سبتمبر في الدار البيضاء والرباط، وستقام المباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية يوم 27 سبتمبر علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط .

ويلعب فريق بيراميدز امام حوريا كوناكري الغيني علي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بينما  يواجه فريق نهضة البركان منافسه حسنية اغادير علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط. 
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