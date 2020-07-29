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محافظات

فوز 8 شباب فى قرعة المحلات والكرفانات علي الكورنيش الجديد بالسويس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:39 م
القرعات العلنية للمحلات
القرعات العلنية للمحلات والكرفانات
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حسن غنيمة
أجري الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس القرعة العلنية السابعة  لشباب السويس المتقدمين لإستكمال قرعة باقي المحلات والكرفانات للانشطة المتنوعة. 

حيث يشمل المشروع 16محلا و6 كرفانات متنوعة الانشطة لتوفير فرص عمل لشباب السويس بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لفرع السويس. 

حضر القرعة التي عقدت بنادي النصر للبترول بالسويس كل من امل ابراهيم رئيس حي السويس ورئيس مجلس ادارة مشروع الشاليهات والشواطئ واحمد علي نائب مدير العام المالية والإدارية بالمحافظة وغادة حمدي نائب مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وامبارك فرج أحمد مدير ادارة المشروعات الصغيرة الجهاز وعدد من شباب وفتيات السويس المتقدمين لهذه المحلات بقاعة ديوان عام محافظة السويس .

واسفرت القرعة عن فوز شابين وشابين احتياطيين لنشاط المشروبات الساخنة .

وفي مشروع الكرفانات حصل 5 شباب وفتاة على 6 كرفانات لنشاط ميني ماركت وتم فوز 3 شباب احتياطيين و3 فتيات احتياطيات لمشروع الكرفانات.

وقدم نائب المحافظ التهنئة للفائزين بالقرعة مؤكدا علي اهمية الاستفادة بهذا المشروع لفرصة عمل حقيقية ، مؤكدًا علي ان  اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قرر ان تتحمل المحافظة تكاليف شركة الأمن والنظافة مساهمة منها لشباب السويس لانجاح المشروع  .

واكد الدكتور عبد الله علي الشباب الذي لم يوفق في الفوز بالقرعة بان يتقدم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة للحصول علي قرض لاقامة المشروع المناسب له .

وفي القرعة تم تكليف لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس ادارة الشاليهات والشواطئ للتيسير والتسهيل علي الشباب لاستكمال الاجراءات اللازمة لبدءالمشروعات للشباب مؤكدا علي ان المحافظ قرر إعطاء مهلة شهرين للبدء في سداد القيمة الايجارية  تنتهي في 20 سبتمبر 2020 .
فوز 8 شباب فى قرعة المحلات والكرفانات علي الكورنيش الجديد بالسويس
فوز 8 شباب فى قرعة المحلات والكرفانات علي الكورنيش الجديد بالسويس
فوز 8 شباب فى قرعة المحلات والكرفانات علي الكورنيش الجديد بالسويس
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