بعد حظره من الدوري السعودي .. سيناريوهات تحسم مصير أزارو فى الفترة المقبلة





وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار بمنع الأندية السعودية من التعاقد مع المهاجم المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى، بعدما رفض الاستمرار مع فريقه.







وتم وضع أسم أزارو على القائمة السوداء لللاعبين الممنوعين من اللعب في السعودية بسبب أزمتة مع نادي الاتفاق.







وحتى الأن لم يحسم الأهلي موقفه النهائى من اللاعب، ويتبقى للمهاجم المغربى موسم واحد في عقده مع الأهلى .







ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، سيناريوهات حسم مصير وليد أزارو فى الفترة المقبلة، على النحو التالى:-







١- تمديد الأهلى عقد وليد أزارو







يحاول مسئولى الأهلي إقناع أزارو بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يستطيع النادى، إعارته مجدادًا أو بيعه بمبلغ مناسب، خاصة أنه يتبقى في عقده مع الفريق موسم واحد فقط.







ولكن اللاعب أشترط بند مشاركته مع الفريق حتى يوافق على تجديد تعاقده، مما وضع الأهلى فى موقف صعب، بسبب رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عودة المهاجم المغربي أو مشاركته

أساسيًا .









٢- بيع أزارو نهائيًا في اوروبا أو الخليج







تلقى وليد أزارو عرضًا شفهيًا من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، إلا أن أنتشار وباء كورونا فى العالم أدى لتأخر النادى فى الدخول بمفاوضات رسمية، ووافق المهاجم المغربي على خوض تجربة الأحتراف بالدوري الفرنسي، بالأضافة لتلقيه عرضًا من أحد الأندية الخليجية خلال الفترة الماضية، وحدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو.







٣- محاولات لجنة التطوير بالأهلى فى إقناع فايلر بمنح المغربى فرصة







تحاول لجنة التطوير والتخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، فى إقناع السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق، بإعطاء فرصة للمهاجم أزارو مع الفريق، خاصة أنو كان نجم الفريق فى الفترة الماضية،

ومن الممكن الإستفادة منه.







ولكن السويسرى يرفض بشدة فكرة عودة أزارو بسبب عدم تناسب أسلوبه وطريقة لعبه، مع خطط وفكر الفريق بالمرحلة المقبلة.

ينتظر المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، تحديد مصيره فى الفترة المقبلة من جانب الأهلى، بعدما رفض الاستمرار مع فريق الإتفاق السعودي الذي أعير له ببداية الموسم، وأنهى عقد إعارته وقرر العودة إلى المغرب.