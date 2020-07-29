بعد حظره من الدوري السعودي .. سيناريوهات تحسم مصير أزارو فى الفترة المقبلة

ينتظر المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، تحديد مصيره فى الفترة المقبلة من جانب الأهلى، بعدما رفض الاستمرار مع فريق الإتفاق السعودي الذي أعير له ببداية الموسم، وأنهى عقد إعارته وقرر العودة إلى المغرب.
وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار بمنع الأندية السعودية من التعاقد مع المهاجم المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى، بعدما رفض الاستمرار مع فريقه.
وتم وضع أسم أزارو على القائمة السوداء لللاعبين الممنوعين من اللعب في السعودية بسبب أزمتة مع نادي الاتفاق.
وحتى الأن لم يحسم الأهلي موقفه النهائى من اللاعب، ويتبقى للمهاجم المغربى موسم واحد في عقده مع الأهلى .
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، سيناريوهات حسم مصير وليد أزارو فى الفترة المقبلة، على النحو التالى:-
١- تمديد الأهلى عقد وليد أزارو
يحاول مسئولى الأهلي إقناع أزارو بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يستطيع النادى، إعارته مجدادًا أو بيعه بمبلغ مناسب، خاصة أنه يتبقى في عقده مع الفريق موسم واحد فقط.
ولكن اللاعب أشترط بند مشاركته مع الفريق حتى يوافق على تجديد تعاقده، مما وضع الأهلى فى موقف صعب، بسبب رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عودة المهاجم المغربي أو مشاركته
أساسيًا .
٢- بيع أزارو نهائيًا في اوروبا أو الخليج
تلقى وليد أزارو عرضًا شفهيًا من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، إلا أن أنتشار وباء كورونا فى العالم أدى لتأخر النادى فى الدخول بمفاوضات رسمية، ووافق المهاجم المغربي على خوض تجربة الأحتراف بالدوري الفرنسي، بالأضافة لتلقيه عرضًا من أحد الأندية الخليجية خلال الفترة الماضية، وحدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو.
٣- محاولات لجنة التطوير بالأهلى فى إقناع فايلر بمنح المغربى فرصة
تحاول لجنة التطوير والتخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، فى إقناع السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق، بإعطاء فرصة للمهاجم أزارو مع الفريق، خاصة أنو كان نجم الفريق فى الفترة الماضية،
ومن الممكن الإستفادة منه.
ولكن السويسرى يرفض بشدة فكرة عودة أزارو بسبب عدم تناسب أسلوبه وطريقة لعبه، مع خطط وفكر الفريق بالمرحلة المقبلة.