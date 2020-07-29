بفيديو جديد مع بناتها.. نانسى عجرم تشعل تويتر

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر فيديو لها بصحبة بناتها . نشرت





وقامت فيه نانسى بالإعلان عن تدشين حساب لها على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك .





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وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.





يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، التي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى