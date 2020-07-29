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رياضة

وصلة ضحك بين شيكابالا وأوباما قبل ودية الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:08 م
شيكابالا واوبامام
شيكابالا واوبامام
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عمرو ابوبكر - عدسة: حسن العمدة
وصل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الى ملعب مباراة طلائع الجيش. 

ويواجه الزمالك  طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.

ورصدت عدسة صدى البلد لقطة طريفة بين شيكابالا وزميله يوسف اوباما، ودارت وصلة ضحك وهزار بينه وبين اللاعبين كان من أبرزهم اوباما. 

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.
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