وصلة ضحك بين شيكابالا وأوباما قبل ودية الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

وصل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الى ملعب مباراة طلائع الجيش.





ويواجه الزمالك طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.





ورصدت عدسة صدى البلد لقطة طريفة بين شيكابالا وزميله يوسف اوباما، ودارت وصلة ضحك وهزار بينه وبين اللاعبين كان من أبرزهم اوباما.





ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: