ميدو يوجه رسالة لمتابعي أوضة اللبس.. تفاصيل تعرض لأول مرة

وجه الكابتن أ حمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس رسالة لـ متابعي برنامجه.









وغرد احمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "‏انتظرونا الليلة ١١ م وحلقة مختلفة لعشاق التفاصيل في كرة القدم وشرح تفصيلي لكل المهتمين بإدارة اي مشروع لكرة القدم وكيفية اختيار المدرب ومتى تصبر عليه ومتى تقيله وفقرة خاصة عن كلوب وتطوره كمدرب خارج الملعب وداخله وتفاصيل تكتيكيه كثيرة تعرض لاول مرة‎".





كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس.









كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو وعدد من نجوم الرياضة في مصر.



