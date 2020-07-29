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أخبار العالم

إدارة ترامب ترسل 100 ضابطً اتحادي إلى 3 مدن

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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محمد علي
بعد قرارات عليا، سيتم نشر الضباط الفيدراليين في كليفلاند وديترويت وميلووكي بعدما تلقوا توجيها من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت.


جاء ذلك في مسعى من إدارة ترامب لتطبيق القانون الفيدرالي في العديد من المدن الأمريكية.


أعلن المدعي العام الأمريكي ويليام بار ، نشر القوات، وذلك بعدما واجه تدقيقا مكثفا من الديمقراطيين أمس الثلاثاء بشأن وجود عملاء اتحاديين واستخدامهم القوة ضد المتظاهرين في بورتلاند.


وقال بار إنه سيتم  نشر حوالي 100 ضابط  في ثلاث مدن أخرى مع رؤساء البلديات الديمقراطيين.


وبرر المدعي العام نشر القوات "نظرا للزيادات المقلقة في الجرائم العنيفة" في تلك المناطق ، على الرغم من أن الجرائم العنيفة بشكل عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة كانت في اتجاه هابط.

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