خرج محمولا على نقالة.. الإصابة تحرم نجم الزمالك من استكمال مباراة الطلائع

تعرض مصطفى محمد نجم الزمالك لإصابة قوية في المباراة الودية التي تجمع الفريق الأبيض مع طلائع الجيش ليخرج على إثرها محمولا على نقالة.





ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.





وتوقفت المباراة لمدة دقيقة قبل خروج مصطفى محمد محمولا؛ لعلاج زميله بالفريق أحمد سيد زيزو، الذي سقط أرضا بدون أي مشاركات عنيفة معه.





وقام الجهاز الطبي بتقديم العلاج لزيزو قبل أن يتم تبديله.



