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رياضة

الاتحاد الآسيوي يعطي أندية السعودية النصيب الأكبر من المشاركة في دوري الأبطال

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن عدد المقاعد التي ستنالها الأندية السعودية للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سيتأهلون مباشرة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأشار الاتحاد الآسيوي أن حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين سيخوض الملحق المؤهل للبطولة، أو صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي حال كان بطل كأس خادم الحرمين يحتل أحد المراكز الأولى في الدوري.

وبهذا يكون للأندية السعودية نصيب الأسد في المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد تتويج نادي الهلال بالنسخة الماضية للمسابقة.


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