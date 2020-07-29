AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لوك جديد قبل العيد.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:26 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بفيديو جديد له عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح بالفيديو بلوك جديد بعد حلق شعر راسة وتخفيف لحيته قبل عيد الأضحى وبعد انتهاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختتمت الأحد الماضي، منافسات أطول مواسم بطولة الدوري الإنجليزي .. موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول بلقب  بطولة الدوري الانجليزي لأول مرةمنذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه  انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم


محمد صلاح كان موسمه أقل من سابقيه رقميًا، إلا أنه قدم موسمًا رائعًا كعادته، وكان سببًا من أسباب تتويج ليفربول باللقب الغائب منذ 3 عقود.
لوك جديد قبل العيد.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد
لوك جديد قبل العيد.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد صلاح بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

مدينة ليفربول توافق على إقامة موكب احتفالا بتتويج الفريق بـ الدوري الإنجليزي

رياضة البرلمان تهنئ "صلاح" بتتويج ليفربول الانجليزي بالدورى.. وتؤكد: أصبح أيقونة شباب مصر والعالم

قائمة الشرف للاعبين المصريين الفائزين بالبطولات في الخارج بعد تتويج كوكا ومحمد صلاح

بهذه الطريقة.. محمد صلاح يحتفل بالفوز على برايتون

جيرارد متجاهلا محمد صلاح: هذا الثنائي الأهم في ليفربول

ترشيحاتنا

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

تعرف على مواعيد واتجاهات القطارات التي سيتم رفع أسعارها من غد الخميس

60 دقيقة.. طلائع الجيش يحرج الزمالك بـ 10 لاعبين.. والأبيض يكتفي بالفرجة

تعرف على أسعار التذاكر الجديدة للقطارات المكيفة

بعد ضم مهاجم المقاولون.. 3 صفقات ينتظرها عشاق الأهلي فى الميركاتو الصيفي

أكبر كارثة في التاريخ الحديث للبشرية بسبب حرائق أستراليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم

طرق منزلية فعالة لـ علاج الفشل الكلوى

جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد