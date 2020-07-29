لوك جديد قبل العيد.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بفيديو جديد له عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر محمد صلاح بالفيديو بلوك جديد بعد حلق شعر راسة وتخفيف لحيته قبل عيد الأضحى وبعد انتهاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





واختتمت الأحد الماضي، منافسات أطول مواسم بطولة الدوري الإنجليزي .. موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.





وفاز ليفربول بلقب بطولة الدوري الانجليزي لأول مرةمنذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم







