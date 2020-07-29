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أخبار العالم

الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق صفر إلى 0.25%. 


وتوقع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى)، اليوم الأربعاء، أن يبلغ معدل البطالة فى الولايات المتحدة فوق نسبة 9% فى نهاية 2020، مع تقلص الاقتصاد بأكثر من 6% خلال تلك الفترة.


وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن تلك هى توقعات 17 عضوا من لجنة السوق المفتوح الفيدرالية، والمعنية بوضع معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة، لافتة إلى أنهم توقعوا أن يبلغ متوسط معدل البطالة 9.3% فى 2020، على أن يهبط إلى 6.5% فى 2021، ثم 5.5% فى 2022.


وأوضحت الصحيفة أن معدل البطالة فى الولايات المتحدة حقق أكثر مستوياته انخفاضا منذ 50 عاما فى فبراير 2020 عندما بلغ 3.5%، لكنه صعد إلى 14.7% فى أبريل الماضى بفعل إغلاق الأعمال التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ثم انخفض إلى 13.3% فى مايو الماضي.


وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أيضا أن يتقلص الاقتصاد الأمريكى بمتوسط 6.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال 2020، ليستعيد عافيته بمعدل نمو 5% فى 2021 ثم 3.5% فى 2020.
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الفيدرالي الأمريكي يتوقع معدل بطالة 9% وتقلص الاقتصاد بـ6% في نهاية 2020

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