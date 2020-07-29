كيف يتم نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام؟.. فيديو





ومن المعروف أنه يتم تغيير كسوة الكعبة استقبالا للحجاج حيث أكملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة الحرمين تجهيز نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز إلى المسجد الحرام دخل أسطول متكامل من السيارات يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من جائحة كورونا.



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ويتكون أسطول نقل كسوة الكعبة من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث يتم طلاؤها من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق وإلحاق الضرر به خاصة انه يتم تطريزها وتفصيلها بعناية شديدة.





كما يتم تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية وورشة عمل متنقلة مدعومة بالطاقم الفني بالإضافة إلى سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام ، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.



