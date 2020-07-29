لمواجهة انسداد الشبكة.. حملة توعية عن مخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحى فى الصرف الصحي

أطلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة حملة توعية عن مخاطر القاء مخلفات ذبح الأضاحي فى شبكات الصرف الصحي، وتسببها فى حدوث انسداد وطفوحات خلال فترة العيد وتأثيرها على الصحة العامة.









وشملت حملة التوعية ارشادات للمواطنين عن كيفية التخلص الاَمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الاستعداد والتأهب وتشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد.





وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تقود حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي، وذلك بتنفيذ حملات توعيه بالمجازر الاليه بالبساتين ومحلات الجزاره بمنطقة المذبح بالسيده زينب ومنطقه عين شمس.



