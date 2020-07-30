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مرأة

عدت يا عيد.. علا الفارس بإطلالة لافتة تبرز جمالها

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:41 ص
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة لافتة و ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.

وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : على أى حال عدت يا عيد ؟.


وارتدت علا الفارس قفطان باللون الأخضر والذهبي بأكمام طويلة تناسب بشكل كبير مع لون بشرتها.

وقامت علا الفارس بـ ترك شعرها منسدلا على وجهها بشكل انسيابي وناعم للغاية،وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج الهادئ، فقامت باختيار اللون البيج كأحمر الشفاه، مع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات ، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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