عدت يا عيد.. علا الفارس بإطلالة لافتة تبرز جمالها

شاركت الإعلامية الأردنية

متابعيها صورة جديدة

عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

وظهرت

بإطلالة لافتة و ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.