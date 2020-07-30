الحبيب علي الجفري: جائحة كورونا ربما تكون تنبيها ربانيا للبشر.. والدعاء يكون مستجابا بمجرد النظر إلى الكعبة المشرفة

الدعاء يكون مستجابا بمجرد نظر الإنسان إلى الكعبة المشرفة

تكرار الحج مستحب.. وأحذّر من هذا الأمر

الله عز وجل حرم التعامل بوحشية مع الحيوان عند الذبح

جائحة فيروس كورونا المستجد ربما تكون تنبيه رباني للبشر

من كانت لديه نية الحج ولم يتمكن بسبب ظروف كورونا كتب له أجر حجة









قال الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري ، إن الدعاء يكون مستجابا بمجرد نظر الإنسان إلى الكعبة المشرفة، مشيرا إلى أن دهشة الحاج للمرة الأولي لايجب أن تمنعه من الدعاء ومناجاة ربه.





وأضاف الجفري ، أن الإنسان عليه الدعاء بلا تكلف وبلغة بسيطة والإسترشاد بأدعية الصالحين.





وأشار إلى الصيام مستحب يوم عرفة ومن يصوم يغفر له سنة ماضية وقادمة كما أن شرف يوم عرفة مرتبط بالزمان والمكان لأنه قريب من وادى "نعمان الأراك" الذى خاطب فيه الله الأرواح والله يباهي بنا ملائكته يوم عرفة..ويكون الشيطان فيه أشد خزيا.

وأكد الجفري أن شرط الوقوف بعرفة للمغفرة أن يكون ملبسك ومالك حلال و الصيام والصلاة والإكثار من ذكر الله أفضل الأفعال يوم عرفة لغير الحاج.

وتابع أفضل الذكر يوم عرفة" لااله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو كل شىء قدير"، مشيرا إلى أن دعوة المظلوم يستحب أن تكون بالدعوة لهداية الظالم.

جاوب الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، على فكرة تكرار المسلم الحج كل عام وبشكل دائم، قائلا "الحج ركن من أركان الدين، والمستطيع لابد أن يحج ولا يقبل منه أعذار".





وأضاف الجفري، أنه يستحب تكرار الحج ولو كل خمس سنوات مرة لمن لديه القدرة، لافتا إلى أن ما دون ذلك على الإنسان أن يحرص على انفاق الأموال في سبيل الله وكفالة اليتم والمساعدة في عمل صحي.

وحذر الجفري، من التباهي والتفاخر بالحج خطر لأنه عمل لـ لله عز وجل وليس للتباهي به أمام الناس، متابعا أن التباهي بتكرار الحج خطر ورياء قد يذهب ثواب الحج.





وفي السياق نفسه أشار الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، إلى أنه من لم يتمكن من تكرار الحج عليه بالصدقة.





حذر الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، من التعامل بَوحشية مع الأضحية، قائلا :"الله عز وجل حرم التعامل بوحشية مع الحيوان عند الذبح".





وأضاف الجفري، أن هناك آداب أثناء التعامل مع ذبح الاضحية علينا مراجعتها، مشيرا إلى أن الأضحية عمل لوجه المولى عز وجل.





وتابع الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، أن أفضل الذكر يوم عرفة" لااله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو كل شيء قدير"





قال الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، إن الحكم بأن فيروس كورونا المستجد عقوبة من الله للناس منازعة بخصوصية الربوبية.





وأضاف الجفري، أن كورونا فرصة ذهبية للإنسان، متابعا أن فيروس كورونا المستجد لفت انتباهنا إلي ضرورة تغيير سلوكياتنا في أمور كثيرة.





وتابع الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، أنه يوجد خلل في المنظومة التي تدير دفة حياة ما بعد الحداثة وجائحة كورونا فرصة ذهبية لتغيير أنفسنا، لافتا إلى أنه علينا إعادة صياغة رؤية فلسفية للعالم فيما بعد كورونا.





وأكد الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ربما تكون تنبيه رباني للبشر.

قال الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، إن الحج ركن من أركان الدين لمن استطاع الحج و يستحب تكرار الحج ولو كل 5 سنوات لمن يستطيع ماديا.





وأضاف الجفري، انه من لم يتمكن من تكرار الحج يستحب له الصدقة، مشيرا إلى أن التباهي بتكرار الحج خطر ورياء قد يذهب ثواب الحج.





وأشار إلى أنه من كانت لديه نية الحج ولم يتمكن بسبب ظروف كورونا كتبت له أجر حجة موضحا أن مساعدة الناس في ظل جائحة كورونا أحب الله من حج النافلة لمن أدى الفريضة





وتابع أن التعامل بطريقة وحشية مع الحيوانات عند الذبح لا تليق و لا يجب أن نلوث البيئة عند ذبح الأضحية و الله حرم التعامل مع الحيوان بوحشية عند الذبح.