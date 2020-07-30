مدير المجازر بأسوان: عقوبات وغرامات على ذبح الأضحية في الشارع..فيديو

أكد الدكتور ثروت زكي مرقص، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بأسوان، أن لحوم الأضاحى يتم حفظها بوضعها ساعتين على الأقل في الثلاجة، ثم نقلها في الفريزر، وقبل طهيها لابد أن يتم نقلها إلى الثلاجة ساعتين على الأقل.





وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أنه يفضل عدم أكل لحوم الأضاحى من ساعتين إلى 6 ساعات من ذبح الأضحية.





وتابع مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بأسوان، أ ن محافظ أسوان حددت غرامات من 4 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضحية في الشارع.



