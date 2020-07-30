AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير المجازر بأسوان: عقوبات وغرامات على ذبح الأضحية في الشارع..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:48 ص
لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور ثروت زكي مرقص، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بأسوان، أن لحوم الأضاحى يتم حفظها بوضعها ساعتين على الأقل في الثلاجة، ثم نقلها في الفريزر، وقبل طهيها لابد أن يتم نقلها إلى الثلاجة ساعتين على الأقل.

وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أنه يفضل عدم أكل لحوم الأضاحى من ساعتين إلى 6 ساعات من ذبح الأضحية.

وتابع مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بأسوان، أن محافظ أسوان حددت غرامات من 4 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضحية في الشارع.

وأشار إلى أن الحكومة فتحت المجاز أمام المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى؛ لتفادى أى ضرر قد يلحق بالإنسان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمعية الأورمان: مليون و125 أسرة استفادوا العام الماضي من صك الأضحية ..فيديو

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

شمع اللحمة.. تعرف على سبب فساد اللحوم والمدة المسموح بتخزينها

الطب البيطري: الذبح مجانًا داخل المجازر طوال أيام العيد.. فيديو

بعد الذبح.. الطرق الصحيحة لتخزين لحم الأضحية

ما المدة السليمة لحفظ اللحوم الضاني والكندوز والمفروم؟

ترشيحاتنا

نهاية الفصل الأول من مملكة إبليس.. احتمالات لا نهائية في الجزء الثاني

بسبب وجود 18 مليون وحدة مخالفة.. مقترح برلماني لتعديل قانون البناء الموحد

دعاء يوم عرفة مكتوب .. والأدعية المستجابة

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

محامي فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلي بفائدة 5%

لا ننخدع بانخفاض الأعداد.. أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة