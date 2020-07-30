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أغنية لـ مصر.. يحيى الموجي يتحدث عن إمكانية عودة الفنانة نجاة للغناء ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:10 ص
الفنانة نجاة
الفنانة نجاة
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أسامة علي
كشف الموسيقار الكبير يحيى الموجي، عن إمكانية عودة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للغناء مرة أخرى.

وأوضح "الموجى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يحاول حاليًا إقناع الفنانة نجاة بتقديم عمل فني عبارة عن أغنية جديدة عن مصر والأحداث الحالية.

وتابع الموسيقار "متحمسين إن شاء الله نعمل أغنية لـ مصر وبحاول أقنعها".

وأشار إلى أن الفنانة نجاة بصحة جيدة، وتقيم الآن فى أحد الفنادق بعد إخلاء عقار الشربتلى بالزمالك، مؤكدا أن الفنانة نجاة الصغيرة مازالت تحتفظ بـ صوتها الجميل حتى الآن.

وأوضح أنها حزنت بشدة عندما تم تصويرها ومحاولة عمل حوار معها عندما كانت تغادر عقار حسن الشربتلى بالزمالك، إضافةً إلى حزنها لترك منزلها التى عاشت فيه.

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