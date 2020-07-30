البرازيل تسمح بدخول الأجانب جوا بعد حظر دام 4 أشهر

سمحت السلطات البرازيلية، اليوم الخميس، بدخول الأجانب عبر الجو، وذلك بعد حظر استمر لأكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.





وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تخطّت 90 ألفًا في البرازيل بعد تسجيل 1595 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





والبرازيل، ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة لناحية الوفيات، باتت تسجل ما مجموعه 90,134 وفاة جراء الوباء.



