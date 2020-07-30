AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسمح بدخول الأجانب جوا بعد حظر دام 4 أشهر

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
سمحت السلطات البرازيلية، اليوم الخميس، بدخول الأجانب عبر الجو، وذلك بعد حظر استمر لأكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تخطّت 90 ألفًا في البرازيل بعد تسجيل 1595 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والبرازيل، ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة لناحية الوفيات، باتت تسجل ما مجموعه 90,134 وفاة جراء الوباء.

كما سجلت البلاد أمس الأربعاء عددا مرتفعا جدا من الإصابات بلغ 60,074، بحسب البيانات الرسمية التي يعتبر العلماء أنها أقل بكثير من الأرقام الفعلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل: الوفيات بسبب فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ 22 ألفا

بعد حظر ترامب دخول مواطنيها .. مجلس الأمن الأمريكي يصدر قرارا جديدا بشأن البرازيل

375 ألف إصابة.. البرازيل في المرتبة الثانية بإصابات كورونا

البرازيل.. تسجيل 1005 وفيات بفيروس كورونا و30830 إصابة

البرازيل تسجل أكثر من 46 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

البرازيل: وفيات كورونا تجاوزت 60 ألفا بعد تسجيل 1038 وفاة جديدة

ترشيحاتنا

الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.. فيديو

بعد ترشيحه إلى الإيمي.. تعليق رامى يوسف على شخصيته المسلمة

كهربا يفجر مفاجأة: أمتلك قدرات تمثيلية وبرنامج المقالب خير دليل ..فيديو

فاوتشي يحذر من كورونا: الكارثة لم تأتِ بعد

بدء تكبيرات العيد في المساجد من فجر يوم عرفة لآخر أيام التشريق

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الإعلام الإخواني بـ "ياكل" في بعضه ومحمد ناصر بيعتبر أردوغان أبوه.. جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد