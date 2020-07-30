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إذا شعرتم بالقلق.. رقم الخط الساخن للدعم النفسي... فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:18 ص
الخط الساخن للدعم
الخط الساخن للدعم النفسي إذا شعرتم بالقلق
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أسماء عبد الحفيظ

يواجه بعض الأشخاص العزل الاجتماعي والشعور بالقلق والتوتر، بالإضافة إلى التعسر المالي، جميعها عواصف قوية تجتاح الصحة النفسية خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، خلال استضافتها في برنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني، قالت إن الوزارة خصصت خطًا ساخنًا للأمانة العامة للصحة النفسية (08008880700)، لتقديم الدعم النفسي للمواطنين المتواجدين بالمنازل خلال هذه الفترة.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود أن الخط الساخن مخصص لثلاث فئات من المواطنين

-فئة المرضى، وهم المصابون بفيروس كورونا المستجد، ومساعدتهم حتى التعافي وتقديم الدعم بعد عدم تقبل البعض لهم وتجنبهم خوفًا من العدوى.

-فئة طاقم الرعاية الصحية، أبطال خط الدفاع الأول، بهدف حمايتهم ودعمهم في صد جائحة فيروس كورونا ومواجهة الأزمة.

-فئة الجمهور المتضرر من العزل الاجتماعي وفرض الحظر وما نتج عنه من تعسر في الرزق.

وقدمت الدكتورة منن عبد المقصود نصيحة مهمة للمواطنين لمساعدتهم في التغلب على الشعور بالقلق الناجم عن فيروس كورونا، وهي الخوف على قدر الحدث، لا التهويل الزائد الذي يسبب الهلع، ولا لامبالاة قد ينتج عنها ضرر صحي

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