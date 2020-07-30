وقف المناورات.. الكهرباء: فرق طوارئ على مدار اليوم لمنع انقطاع التيار خلال العيد

أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لرؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع بضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي فى عيد الأضحى المبارك، وضرورة الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة و وقف جميع المناورات بكل الشركات على مستوى الجمهورية.





وأوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع؛ تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك ووقف الإجازات لفرق الطوارئ والأعطال.





وأضاف حمزة أنه تم تكليف رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه سيتم تشكيل فرق من الصيانة تعمل على مدار اليوم للاستعانة بها في حالة حدوث أعطال فنية طارئة.

وأكد حمزة أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ بمختلف المناطق وكذلك أيضًا تشكيل حملات ضبطيات قضائية، بهدف التصدي لسرقات التيار أو أي اعتداءات على الشبكة والوصلات غير القانونية وجاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال لأي مكان والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتأمين وحماية منشآت الكهرباء، خصوصًا محطات التوليد والمحولات وخطوط الجهد العالي والفائق.