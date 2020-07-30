وجيه أحمد: معسكر متخصص لحكام الـ var بعد العيد استعدادا للدورى

أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، أنه يسعى لإقامة معسكر متخصص لحكام تقنية الفيديو المعروف بـ var فى الدورى الممتاز.









وقال وجيه أحمد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "معسكر متخصص لحكام الـ var سوف يشارك فيه ٤٤ حكما، منهم ١٩ حكما للساحة قبل عودة الدورى الممتاز" .









وأضاف: "سوف يتم طرح الأمر وإقامة معسكر متخصص لحكام تقنية الفيديو فى جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، للحصول على الموافقة، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك".









وتابع: "اخترت أعضاء اللجنة الفنية والتشكيل المتعاون معي، وأنتظر عقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لحسم الملف والإعلان عن جميع الأعضاء".







