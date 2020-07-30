مجلس الشئون الإسلامية: العفو لا يرتبط فقط بمن يقف بجبل عرفة.. فيديو

قال عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم عرفة يشهد جميع الفضائل والنعم، فهو يجمع بين الصيام وذكر الله، والأعمال الصالحة.











وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يوم عرفة يكافئ به الناس، خاصة أن العفو لا يرتبط فقط بمن يقف بجبل عرفة.











وأشار عبد الغنى هندى إلى أن الرسول قال إن خير الدعاء فى يوم عرفة والذكر وفعل الأعمال الصالحة، بالإضافة إلى الصيام.











برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.









ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.