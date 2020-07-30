AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الشئون الإسلامية: العفو لا يرتبط فقط بمن يقف بجبل عرفة.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:41 ص
عبد الغنى هندى ،
عبد الغنى هندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
Advertisements
شيرين عادل
قال عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم عرفة يشهد جميع الفضائل والنعم، فهو يجمع بين الصيام وذكر الله، والأعمال الصالحة.


وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يوم عرفة يكافئ به الناس، خاصة أن العفو لا يرتبط فقط بمن يقف بجبل عرفة.


وأشار عبد الغنى هندى إلى أن الرسول قال إن خير الدعاء فى يوم عرفة والذكر وفعل الأعمال الصالحة، بالإضافة إلى الصيام.


برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.


ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند النعساني: أحزاب المعارضة التركية ترفض تصرفات أردوغان في ليبيا "فيديو"

الصين ترفض التحذير الأوروبى بشأن هونج كونج يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد .. فيديو

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: من يضر الناس مثل القاتل.. فيديو

هند النعسانى: وزارة الصناعة تعمل على ربط منظومة البحث العلمى بمشروعات سوق العمل.. فيديو

أبرزهم تيك توك.. هند النعسانى: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.. فيديو

حفتر يتعهد بالتصدى للعدوان التركى وحماية ثروات ليبيا.. يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد قرار استئناف الرحلات الجوية.. الكويت تضع شروطا للسفر منها وإليها

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج

دعاء يوم عرفة للمريض مكتوب للشفاء العاجل من كل الأمراض

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم الجدل حول الشرط الجزائي بـ عقد فايلر.. وكهربا يعلن معرفته بـ مقلب رمضان الماضي

شرط جزائي شهران.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

الأعمال المستحبة يوم عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور