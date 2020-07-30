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محافظات

سقوط أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة بحلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:44 ص
سقوط أمطار
سقوط أمطار
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إبراهيم جادالله

شهدت المناطق الصحراوية المختلفة بحلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، سقوط أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، وذلك في  الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.


وعبر أهالي حلايب وشلاتين عن فرحتهم بسقوط الأمطار التي ينتظرونها في كل عام وموسم لظهور العشب لرعي إبلهم وأغنامهم، التي هي مصدر رزقهم الوحيد وملء الآبار من جديد.


كانت محافظة البحر الأحمر أعلنت عن احتمالية سقوط أمطار متوسطة وغزيرة علي مدن جنوب البحر الأحمر وتحديدا حلايب وشلاتين، وذلك بناءً على ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد الجوية الثلاثاء، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المدينتين مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة.


وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه قد تكون تلك الأمطار رعدية مع نشاط ملحوظ للرياح ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لمدة 82 ساعة قادمة ابتداءً من اليوم، حيث أصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.


من جانبها، حذرت إدارة مرور البحر الأحمر قائدي السيارات بعدم تجاوز السرعة وتوخي الحذر خلال القيادة وذلك حفاظا على أرواحهم وأروح المواطنين معهم.


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