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محافظات

أهالي زرزارة بالغردقة يناشدون الدولة إعادة النظر فى أسعار تقنين منازلهم

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:52 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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إبراهيم جادالله

طالب المئات من أهالي منطقة زرزارة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنظر فى قيمة سعر متر الأرض لمنازلهم في عملية تقنين أوضاعهم، مؤكدين أن قدراتهم المالية لا ىتسمح بتلك الأسعار بسبب المغالاة فى الأسعار، وطالبوا بإعادة النظر في قيمة التقنين حتى تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية.


وقال حسين مليجى، من أهالى زرزارة بمدينة الغردقة، إن الأسعار مبالغ فيها وحالتهم الاجتماعية لا تسمح بتحمل تلك الأسعار، وإن لجنة تقنين الأسعار لم تراع البعد الاجتماعى، مناشدا رئيس الوزراء التدخل لرفع العبء عن غير القادرين.


وأكد حميد الضوى أنهم يسكنون فى المنطقة منذ قرابة 20 عاما، وأن سعر المتر بعد التقنين 1200 جنيه للمتر، وأن أهالي المنطقة أسر بسيطة جدًا لا تمتلك القدرة على سداد هذا السعر.


وطالب حامد حمدان، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر، بأن ينظروا لأهالي تلك المنطقة بعين الاعتبار والرأفة وتخفيض سعر المتر في التقنين، حتى يتمكنوا من سداد تلك الرسوم.


يذكر أن منطقة زرزارة إحدى المناطق العشوائية بالغردقة، وهناك تقنين لبعض حالات وضع اليد ونقل بعض لبعض السكان إلى بدائل العشوئيات بالغردقة.



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