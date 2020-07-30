بعد 24 ساعة من انطلاقها.. مبادرة الهلال الأحمر تصل محافظة شمال سيناء لتقديم الدعم للقطاع الطبي

قام الهلال الأحمر المصري بإرسال مساعدات طبية إلى مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء دعما للقطاع الطبي بالمحافظة بقيمة 1,200,000 جنيه، وذلك تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.









وشملت هذه المساعدات على "مستلزمات الجراحة المستخدمة أثناء العمليات الجراحية - كمامات - أكياس لنقل الجثث"، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمس، الأربعاء، من المركز العام للهلال الأحمر المصري بالقاهرة لدعم أهالي محافظة شمال سيناء لتوفير المواد الطبية وأدوات الحماية والنظافة الشخصية وتقديم مساعدات إغاثية وسلات غذائية للأسر.









وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الهلال الاحمر حريص على تقديم كل الدعم لوزارة الصحة بشكل عام وأهالي سيناء بشكل خاص فهم في القلب، ودائما ما نسعى للوصول لهم بجميع الخدمات والمشروعات لخدمتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.









وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيه الهلال الأحمر المصرى مساعدات طبية لشمال سيناء، حيث قدم الهلال الأحمر خلال الشهر الماضى دفعة مساعدات إلى القطاع الطبي هناك بقيمة مليون جنيه، شملت أدوات ومستلزمات طبية وأدوية، لرفع المستوى الصحي للقطاع الطبي بالمحافظة.









وأضاف أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية قام الهلال الأحمر المصرى بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعديد من التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لـ 29700 أسرة من أهالى محافظة شمال سيناء تنوعت ما بين مواد غذائية، وحقائب نظافة شخصية وتأثيث للمناطق المتضررة هناك، وبلغت قيمة هذه المساعدات أكثر من 20 مليون جنيه.









وتستمر جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم جميع التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وأهالينا في محافظة شمال سيناء.