AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تطرح برومو أغنية عظيمة.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الفنانة إليسا برومو أغنيتها الجديدة "عظيمة"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "صاحبة رأي".


يقول مقطع من الأغنية: "وارتكبت في حق نفسي معاك جريمة".


يذكر أن أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، طرحت نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".


اقرأ أيضًا:


تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تطرح أغنية صاحبة رأي على يوتيوب.. فيديو

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من المليون مشاهدة

سعر بودي سوت اليسا في أغنية صاحبة رأي

لليوم الثالث.. إليسا تتصدر تريند يوتيوب بـ صاحبة رأي

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب

ترشيحاتنا

نتائجه مضمونة.. أسرع رجيم لنسف الكرش

طريقة عمل الحواوشي وسر تحضيره كالمطاعم

خطيب عرفة: من دعا لغيره بظهر الغيب وكل الله ملكًا يقول له آمين ولك بمثل

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

أنقذته من موت محقق.. اعرف حكاية سيارة أنور وجدي

ليس عن بُعد.. الإعلان عن نظام الدراسة الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل

AdvertisementS

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

حقيقة صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من منافذ التموين

طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة يصاحبه أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 46 درجة

تحرش بفصل كامل ابتدائى.. الإدارية العليا تفصل مدرس بمنشأة القناطر فى الجيزة

تعرف على نسبة الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من اليوم

بعد توقف أكثر من 4 أشهر.. الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية

دعاء يوم عرفة لغير الحاج مكتوب .. يعتقك من النار ويوسع رزقك ويفرج كربك

شيشة في الصحراء وسلفي.. توقف الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا..صور

ممنوع الوقوف.. رفع أي سيارة على طريق الكورنيش بدءا من الغد

إزالة 6437 مخالفة بناء و 2721 مخالفة تعد على الأراضي خلال يوليو

ليس عن بُعد.. الإعلان عن نظام الدراسة الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور