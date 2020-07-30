إليسا تطرح برومو أغنية عظيمة.. فيديو

طرحت الفنانة إليسا برومو أغنيتها الجديدة "عظيمة"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "صاحبة رأي".









يقول مقطع من الأغنية: "وارتكبت في حق نفسي معاك جريمة".









يذكر أن أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، طرحت نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".









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تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".