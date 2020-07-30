تعرف على المعامل والمستشفيات المحددة لعمل تحليل pcr للعودة للعمل بالكويت

خددت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، المعامل المعتمدة لإجراء اختبار pcr للراغبين في العودة لأعمالهم بدولة الكويت، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية هناك، على أن يتم تقديم تحليل pcr باللغة الإنجليزية، وألا تزيد صلاحيتها عن 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة التي تؤكد خلو الراكب من فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وصادرة عن أحد المعامل المعتمدة من السلطات المختصة بالكويت.









وتم تحديد عد والتابعة لوزارة التعليم العالي مستشفى عين شمس التخصصي، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى جامعة الأزهر، القصر العيني، معمل معهد تيودور بلهارس، المستشفى الجامعية في: "بنها، طنطا، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، المنوفية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان"، ومستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، ومستشفى جامعة قناة السويس.









وبالنسبة للمستشفيات المعتمدة التابعة لوزارة الصحة في القاهرة: "المعامل المركزية، وحميات العباسية، حميات امبابة"، ومستشفى حميات الإسكندرية، وحميات دمياط، والمعمل المشترك في: "دمنهور، الشرقية، بني سويف" ومستشفيات الحميات في: "أسوان، الأقصر، قنا، وبنها"

وكذلك في المستشفيات العامة والمركزية في: "الفيوم، الزعفرانة، الداخلة، الطور، النجيلة، طنطا، شرم، أخميم بسوهاج، الشيخ الدولي"، ومستشفيات الصدر في الوليدية بأسيوط، ومستشفى اليوم الواحد بسمالوط المنيا





كما تهيب وزيرة الهجرة بمن ‏يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة، التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ‏ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك على العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.