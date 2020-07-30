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محافظات

للتأكد من سلامة الأغذية في الساحل الشمالى.. حملات مكثفة على المطاعم في العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:14 م
اغذية فاسدة
اغذية فاسدة
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ايمن محمود

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح تكثيف المرور على الأسواق والقرى السياحية بالمحافظة  بمناسبة  عيد الأضحى المبارك.


وأضاف  أن الفريق الوقائي بإدارة الحمام الصحية قام بالمرور على 15  منشأة سياحية للتأكد من جودة الأطعمة المقدمة للمواطنين مشيرا إلى  الحملة أسفرت عن سحب 6 عينات مختلفة الأنواع  وتم تحرير 10 محاضر مخالفه للقرار96لسنه 1967و 13 محضرا مخالفة للقرار 97 لسنه 1967.

 

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وأوضح أنه تم إعدام 130 كيلو جرام أغذية مختلفة وإعدام 70 لتر زيوت  تحت إشراف الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية و الدكتور نبيل النشرتاوي مدير الإدارة الصحية بالحمام.

 

واكد على استمرار الحملات  طوال ايام العيد  للتاكد من سلامة الاغذية المقدمة لرواد الفنادق والقرى السياحية .

 

 

للتأكد من سلامة الأغذية في الساحل الشمالى.. حملات مكثفة على المطاعم في العيد
للتأكد من سلامة الأغذية في الساحل الشمالى.. حملات مكثفة على المطاعم في العيد
للتأكد من سلامة الأغذية في الساحل الشمالى.. حملات مكثفة على المطاعم في العيد
للتأكد من سلامة الأغذية في الساحل الشمالى.. حملات مكثفة على المطاعم في العيد
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