محافظ مطروح: غرامة 5 آلاف جنيه لذبح الأضاحى فى الشارع

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توقيع غرامة 5 ألاف جنيه على من يقوم بذبح الآضاحى خارج المجازر، خاصة فى الطرقات والشوارع وذلك لخطورة الذبح خارج الاماكن المخصصة على الصحة العامة والبيئة.





واضاف انه تقرر فتح المجازر العامة للمواطنين خلال ايام عيد الاضحى لذبح الاضاحى مجانا تيسيرا عليهم.









وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة من جميع رؤساء المدن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والتموين لمتابعة التزام المواطنين حفاظا على البيئة والصحة العامة.





وأكد أنه تم توفير كافة احتياجات المجزر مع توفير كميات المياه الكافية بخزانات المياه ، مشيرا الى فتح المجازر أيام العيد بالمجان للمواطنين





وناشد جميع المواطنين بالعمل على الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وعدم ذبح الأضاحى بالطرقات والشوارع خاصة مع استعداد مجزر المحافظة لاستقبال جميع المواطنين الراغبين فى الأضحية.