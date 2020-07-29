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محافظات

مياه مطروح: إلغاء الإجازات واستقبال شكاوى المواطنين 24 ساعة خلال عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:54 م
شركة مياه مطروح
شركة مياه مطروح
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ايمن محمود
أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالأماكن الحيوية وفرق الطوارئ والأزمات خلال أيام العيد لمواجهة أى حالات طارئة .


وأشار إلى أنه تم التوجيه لفريق الازمات والطوارئ بجميع انحاء المحافظة بعقد غرفة عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى وتجهيز المعدات و السيارات والافراد .

وأوضح أنه تم الدفع بمعدات وسيارات طوارئ إضافية شرقا وغربا تحسبا لشكوى السادة المواطنين وسرعة التدخل لحلها بالتنسيق مع مدير الافرع الخارجية ، والربط والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة والمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى  .

و أكد ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تعمل ليلا ونهارا لخدمة أهالي المحافظة والقادمين إليها ،  من المصطافين .


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