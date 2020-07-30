هويدا دويدار تكتب: إنسانية طييب الغلابة

إنه الدكتور محمد مشالى الطبيب الإنسان الذى قلما ما نجده فى عصرنا المتلاحق كثير المتطلبات والكثير من الطموحات وعادة لا نستطيع نحن البشر الاستغناء عن أبسط رغباتنا فى التمتع بالحياة وزينتها، فهل استغنى هذا الانسان عن الحياة بمتطلباتها ؟ ولكننا نقول إنه فهمها جيدا ورسم لنفسه اسمًا مخلدا فى القلوب، وفرش طريقه الى الله كما رأه وأمن به.





فقد ولد الدكتور محمد مشالى فى محافظة البحيرة 1944وقد كان والده يعمل معلما ثم انتقلت الأسرة الى محافظة الغربية واستقرت هناك وتخرج الدكتور محمد مشالى من كلية طب القصر العينى وعمل طبيبا فى القرى والوحدات الصحية بالريف، ثم توفى والده وترك له اخوته صغارا فتكفل بتربيتهم .ثم توفى أحد إخوته تاركا له ابنائه، فكان راعيا ومربيا ثم تزوج الدكتور وقد ظل فى فيض من العطاء حتى توفاه الله فقد كان فى حياته الكثير من المحن والعبر التى اثقلت شخصيته وأثرت فيها.





فقد لقب الدكتور محمد مشالى بطبيب الغلابة وذلك لحبه فى مساعدة الفقراء من المرضى، فقد كان كشفه بحوالى عشرة جنيهات وأحيانا بدون مقابل، حسب حاجة المريض، فلم يكن الطبيب يرغب فى الكسب المادى يوما بل آثر كسب قلوب مرضاه وإحصاء الدعوات فقد تمتع دكتور محمد بقدر وافر من العطاء على مدار سنوات عمره فلم يرغب يوما فى تسليط الأضواء على عمله فقد كان العمل خالصا لوجه الله تعالى

فقد امتهن الطبيب مهنة اذا امتزج فيها قلب مرهف مع طبيب لن يكون هناك مريض يشكو مرضا ولم يجد من يقدم له المشورة الطبية