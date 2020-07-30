أسرار الباديكير وتنعيم اليدين فى البيت.. فيديو

الباديكير وماسكات تنعيم اليدين من أهم خطوات العناية بالنفس، والتي لا غنى عنها لأي بنت، ولكنه مكلفا ويضيع الكثير من وقتك في صالونات .التجميل

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وتتخوف بعض السيدات من الإصابة بالكورونا فى ظل انتشار الفيروس، لذلك قدمت رضوى الشربيني في برنامجها هي وبس طريقة عمل الباديكير وماسكات ترطيب وتفتيح اليدين في البيت بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية.

الباديكير

الأدوات: طبق عميق، ماء دافيء، شاور جيل، مبرد أظافر، كريم ترطيب أو فازلين

خطوات العمل: وضع اليدين في الماء الدافيء المضاف له الشاور جيل لمدة من 5 ل 7 دقائق بحد أقصى 8 دقائق.

تجفيف اليدين مع ترك بعد الماء على اليدين، ثم وضع الكريم المرطب أو الفازلين حول الأظافر وتركه لدقائق.

قومي بقص الأظافر وضبط شكلها باستخدام المبرد، ثم ابدأي بإزالة الزوائد الجلدية حول الأظافر.

والخطوة النهائية هي وضع المانيكير للأظافر.

تنعيم اليدين

ماسك الزبادي

المكونات: زبادي

خطوات الاستخدام: قومي بوضع ملعقة زبادي على ظهر اليد، وقومي بتدليكه لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه على اليد لمدة من 5 ل 10 دقائق.

ملحوظة: يجب الاستمرار على استخدام هذه الوصفة لمدة 10 أيام متواصلة لضمان الحصول على أفضل نتيجة.

ماسك الموز

المكونات: موز، وزيت زيتون، ملعقة عسل أبيض

خطوات الاستخدام: قومي بدمج المكونات جيدا، دلكي يدك بوصفة الموز واتركيه لمدة 10 دقائق كاملة على اليد.

ماسك الجليسرين

المكونات: جليسرين طبي، وعسل أبيض

خطوات الاستخدام: ادمجي الجلسرين الطبي بالعسل جيدا، ثم قومي بوضعه على اليد وتركه لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي اليدين بمياه دافية.

