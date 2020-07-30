بدل زحمة الكوافير.. باديكير طبيعي بخطوات سهلة بالمنزل لتشقق الكعب

تقع بعض السيدات فى خطأ كبير، وهو السير بالمنزل حافية القدمين، وذلك يسبب تشقق الكعبين سريعا، فإذا كنتِ تودين الذهاب الكوافير لعمل الباديكير للعيد، وتتخوفين من الزحمة فى ظل انتشار فيروس كورونا يمكنك اتباع هذه الخطوات:







كشفت المذيعة رضوى الشربيني طريقة لعلاج تشققات الكعب في المنزل، بمكونات بسيطة وطريقة سهلة.





مكونات الوصفة:

مياه ساخنة

حجر لفرك القدم

كريم ترطيب للقدم

ليمونة مقطوعة

جوارب "شراب للقدم"





طريقة الوصفة:

- تنقع القدم في مياه ساخنة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

- تفرك القدم المنقوعة بحجر القدم التقليدي جيدًا لتقشير الجلد الزائد.

- تدهن القدم وخاصة الكعب بكريم مرطب بعد التقشير بالحجر.

- تثبت نصف ليمونة على كل كعب ويلبس فوقها شراب وتترك طوال الليل للنوم بها هكذا.

- تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل شهر لملاحظة الفارق والنتيجة.

- ستظهر النتيجة على القدم خلال شهر ونصف من متابعة وتكرار الوصفة.