راحة الجسم تبدأ من القدمين .. سر الأوروبيين لعلاج آلام القدم والكعب .. 10 نصائح تبعد عنك المعاناة نهائيا

- ميكس مياه سخن وبارد يعيد الراحة للقدم

- احرص على هذا التمرين للتخلص من الالم نهائيا





آلام القدم من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع جدا بين جميع الأعمار وتجعل الانسان يشعر بالتعب والهزل وتقيد حركته بل وتجعله يتراجع عن القيام ببعض المهام الضرورية لعدم قدرته على السير أو الوقوف فضلا عن تأثيرها على مختلف أنحاء الجسم.





ومن اكثر الاجزاء الموجودة فى القدم التى تسبب الما لدى كثيرين هى آلام الكعب ولها أسباب متعددة أبرزها الاملاح والشوكة العظمية وخشونة وتشققات الكعب، ويمكن التخلص منها بعدة طرق ولكن غالبية الناس يفضلون العلاجات المنزلية.









ونقدم طريقة من اشهر الحيل المستخدمة فى منتجعات أوروبا لعلاج آلام القدم، ذكرها موقع "prevention".





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-اقعد على حافة حوض الاستحمام وابق قدميك تحت الماء الجاري لعدة دقائق.





- انزل قدميك دقيقة واحدة من الماء الساخن المريح ثم دقيقة واحدة من البارد .





- استمر فى تكرار هذه العملية عدة مرات وتنتهي بالبارد.





- استخدم مرفق تدليك الدش لتنشيط القدم إن وجد





- لا يستخدم المصابون بالسكري أو الاعتلال العصبي أو ضعف الدورة الدموية درجة الحرارة الشديدة.





إليكم أهم طرق علاج الم الكعب المنزلية وأهم العادات الخاطئة التى تسببه والتي أوردها موقع "nhs".







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- استرح وارفع كعبك وقدميك عندما تستطيع.







- لف كيس ثلج في منشفة وضعه على الكعب لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى 3 ساعات.







- احرص على ارتداء أحذية مريحة واسعة .







- وضع نعال ناعمة أو وسادات كعب في حذائك.







- قم بلف ضمادة حول الكعب والكاحل .







- تمارين الإطالة اللطيفة المنتظمة.







- تناول الباراسيتامول.







- لا تتناول الإيبوبروفين لأول 48 ساعة بعد الإصابة.







- لا تسر أو تقف لفترات طويلة.







- تجنب الكعب العالي أو الأحذية الضيقة.