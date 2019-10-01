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مرأة

حيلة عجيبة تخلصك من آلام القدم في 15 دقيقة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
حيلة عجيبة تخلصك
حيلة عجيبة تخلصك من آلآم القدم فى 15 دقيقة
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص، من مشكلة آلام القدم، فهى تعتبر من الأمور التي تشغل بال الكثير وبالأخص النساء نتيجة لارتداء الأحذية ذات الكعب العالى .

وكشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على مشكلة آلام القدمين فى 15 دقيقة فقط ،وبدون حاجة إلى استخدام العقاقير الطبية المزعجة والتى تسبب الكثير من المشكلات الصحية.

المكونات المطلوبة:

خل تفاح.
بقدونس.
نعناع.
ليمون.
زيت زيتون.

الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي الخليط على القدم واتركيها لمدة ربع ساعة مع مراعاة التدليك جيدا.
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