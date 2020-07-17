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بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:57 م
علاج الم القدم
علاج الم القدم
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نهى هجرس
ألم القدم هو الانزعاج أو الألم في أي جزء من القدم مثل الكعب أو باطن أو أصابع القدم، يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة ومؤقتة أو طويلة الأمد، وهناك العديد من العوامل التي تسبب ألم القدم مثل ارتداء الكعب العالي والأنشطة البدنية القوية والحالات الطبية مثل التهاب المفاصل والسمنة وتلف الأعصاب وقرحة القدم والنسيج والنقرس والثآليل وغيرها الكثير.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky إليك أبرز طرق العلاج الطبيعية.

1. الكركم 
دراسة تدعم فعالية الكركمين ، مركب موجود في الكركم ضد آلام القدم المرتبطة بالتهاب المفاصل، قد تساعد أنشطة الكركم المضادة للالتهابات في تقليل الألم الالتهابي للمفاصل والعظام والأعراض ذات الصلة مثل الحنان والتصلب والتورم. 



2. الزنجبيل 
في دراسة ، أظهر ضغط الزنجبيل زيادة المرونة  في جسم المشارك متبوعًا بتحسن الحركة والوضع والمفاصل المسترخية للقدم، يوضح هذا أنه يمكن استخدام الزنجبيل كطريقة علاج محتملة لعلاج آلام القدم. 


3. خل التفاح 
يحتوي خل التفاح على حوالي 5-6 في المائة من حمض الأسيتيك، وفي دراسة تتحدث عن لاعبة كرة قدم تبلغ من العمر 15 عامًا مصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية (التهاب في أسفل القدم) تم علاجها بنجاح بحمض الأسيتيك الرحمي خلال ستة أسابيع ، دون أي علامات على ظهور الأعراض حتى متابعتها لمدة سنتين، تعطي هذه الدراسة فكرة أن ACV يمكن أن يكون أحد أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب القدمين

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