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أخبار البلد

تنقل 17 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 160 رحلة على مدار اليوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:47 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء، 160 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 17 ألف راكبا، حيث يستقبل المطار 82 رحلة تنقل على متنها نحو 12672  راكبا، فيما يغادر المطار 78 على متنها 12672 راكبا، إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول للرحلات الجوية التي تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.


كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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