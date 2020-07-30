خلال أيام العيد.. محافظ كفرالشيخ يعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك لاستقبال جميع الحالات الطارئة بالمستشفيات، وتوافر كافة الأدوية، وكميات الدم الكافية.





وكلف محافظ كفر الشيخ ، بالمتابعة الدورية، للمرور على المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، والاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات وجاهزيتها، بالإضافة إلي إلغاء جميع الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة.





وشدد محافظ كفرالشيخ، علي ضرورة جاهزية قطاع الصحة باستعداد كافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضمان تواجد مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة .





كما شدد على التواصل الدائم بين غرف الأزمات بالمحافظة والمديرية، وغرفة الإسعاف، وتواجد الأطباء وفريق التمريض وتوفير كافة المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات الطارئة.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بتجهيز غرفة عمليات خاصة بكل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لاستقبال الشكاوى خلال فترة العيد لضمان سرعة حل هذه المشكلات.





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