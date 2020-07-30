ألسن عين شمس تعلن عن مواعيد تقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس انه في ضوء تطبيق قواعد المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، فإن كل طالب لم يوفق في مقرر من مقررات الفصل الفصل الدراسي الثاني أو بعض المقررات من الطلاب المتعثرين أو الباقين للإعادة أو المحملين بمقررات سابقة، له الحق في إعادة رفع التكليفات في الفرصة الثانية وفقًا للمواعيد التالية:

مواعيد التسجيل من 28 يوليو إلى 8 أغسطس

مواعيد رفع الأبحاث من 12 إلى 17 أغسطس.

جدير بالذكر أن أعمال الامتحانات السنة النهائية بكلية الألسن جامعة عين شمس، انتهت وسط أجواء إحتفالية لطلاب الفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



