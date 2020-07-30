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رياضة

ماذا تغير فى الزمالك بعد توقف كورونا؟.. 5 مباريات أظهرت الكثير

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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رشا حسين
أنهى نادى الزمالك جدول مبارياته الودية، التى طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خوضها، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى، وبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ولعب الزمالك ٥ مباريات ودية قوية أمام كل من سموحة ووادى دجلة وبيراميدز، بالإضافة لفريق طنطا وطلائع الجيش، نجح فى الفوز بثلاث مباريات والهزيمة فى مباراة أمام بيراميدز، والتعادل فى مباراته الودية الأخيرة بهدف لمثله، أمام الطلائع.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، الدخول فى معسكر مغلق يوم السبت المقبل وحتى أول مباراة للفريق أمام المصرى ببطولة الدورى، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وكان الزمالك قبل فترة التوقف، يعيش حالة من التألق والنجاح، فقد حصد بطولتى كأس السوبر المصرى والأفريقى، بالإضافة لتأهله للدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وإخراجه بطل أخر نسختين للمسابقة فريق الترجى.

ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى أبرز التغييرات التى ظهرت على الزمالك بعد عودته من فترة التوقف، وخوضه ٥ مباريات ودية، على النحو التالى:-

١- عدم توافر بديل لطارق حامد

أظهرت المباريات الودية الخمس التى خاضها فريق الزمالك، عدم توافر بديل جاهز لطارق حامد نجم وسط الفريق، وهو أمر كان ملاحظ قبل فترة التوقف، ولكن لم يتم البحث عن حل له بسبب تلاحم المباريات، وبعد فترة التوقف الطويلة كانت فرصة جيدة للفرنسى فى تجربة اللاعبين والبحث عن البديل المناسب لطارق حامد، ولكن لم يظهر  أى لاعب بالمستوى المطلوب فى المباريات الودية.

٢- دخول إسلام جابر فى حسابات كارتيرون

نجح إسلام جابر فى كسب ثقة كارتيرون، والدخول فى حساباته بالفترة المقبلة، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال المباريات الودية الماضية، مما يقربه من المشاركة مع الفريق خلال مباريات الدورى القادمة.

٣-تألق الناشئين ومنحهم فرصة

تم تصعيد 7 لاعبين ناشئين مع الفريق الأول للزمالك، مؤخرًا وشارك البعض منهم فى المباريات الودية، وتألقوا بشكل كبير.

وقدم أسامة فصيل مهاجم فريق ٢٠٠١، أداء مميز وأحرز هاتريك فى مباراة دجلة، بالإضافة لحسام أشرف وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي وحاتم محمد، وقد يفكر الفرنسى باتريس كارتيرون فى اشراك البعض منهم مع الفريق عقب استئناف بطولة الدورى.

٤- خلل فى دفاع الزمالك

أظهرت الخمس مباريات الودية التى خاضها الزمالك، سهولة اختراق دفاعاته، فقد استقبل الفريق ٤ أهداف فى ٥ مباريات، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى فى مباراة واحدة فقط أمام وادى دجلة.
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