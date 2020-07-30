التعليم توضح حقيقة تداول نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر السوشيال ميديا.. وتحذر من الانسياق وراء المحتالين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أكدت خلاله أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم: سنعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: نحن نهيب بالسادة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أن المشاركين في أعمال كنترولات الثانوية العامة سيحصلون على إجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الأعمال (من اليوم الخميس حتى الاثنين القادم).





وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه طوال فترة إجازة العيد ستكون جميع كنترولات الثانوية العامة في حراسة أمنية مشددة.



