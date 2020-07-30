المغرب يسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا، ما يعد أعلى معدل إصابة يومي في البلاد.





وأعلنت وزارة الصحة في مملكة المغرب أمس الأربعاء تسجيل أعلى معدل حتى الأمس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بدء تفشي الوباء، حيث سجلت أولى الحالات في 2 مارس الماضي.









وسجلت وزارة الصحة المغربية 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 22.213 حالة.













وبلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المغرب إلى 17.125 شخصا، بنسبة تناهز 77.1%.



