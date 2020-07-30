شاهد.. برج خليفة يحتفي بـ يوم عرفة

احتفى برج خليفة في الإمارات، اليوم الخميس، بيوم عرفة، وانطلقت التكبيرات من البرج، فيما أضيء بعبارات التكبير، الله اكبر ولا إله إلا الله.





وبدأ الحجاج مع غروب شمس اليوم الخميس، النفير من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وكان وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، أعلن نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام ، إلى مشعر عرفات، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.





وأوضح بنتن أن الحجاج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد، وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.



