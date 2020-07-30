صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على هذا اللاعب

انتقل الصراع بين نادي ليفربول وخصمه مانشستر سيتي، من الملعب إلى خارجه، في ظل فتح سوق الانتقالات الصيفية أبوابه.





والمنافسة بين العملاقين وصلت إلى أشدها، بفضل تواجد المدير الفني يورجن كلوب، ومنافسه بيب جوارديولا، اللذان صنعا فريقين قويين في ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب، ما يتضح حين يتم الإشارة إلى أن صاحب الزي الأحمر توج بالدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، بينما حصد السماوي لقب الموسم الذي سبقه.

وكشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الخميس، عن أن الفريقين يبحثان التعاقد مع دييجو كارلوس، قلب دفاع إشبيلية.





وكارلوس، برازيلي يبلغ من العمر 27 عامًا، كما يقدر على تعويض رحيل ديان لوفرين عن ليفربول، في الوقت الذي قد يحل خلاله أزمات السيتي الدفاعية، لذا دخل الطرفان في مفاوضات متقدمة مع النادي الأندلسي من أجل ضمه.