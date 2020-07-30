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رياضة

خاص.. الأهلي يعلن توقيع أزارو خلال أيام.. وتطور إيجابي في التعاقد مع رمضان صبحي

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:50 م
ازارو ورمضان
ازارو ورمضان
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عمرو ابوبكر
اثيرت ازمات عديدة في الفترة الماضية حول عقود اللاعبين داخل النادي الأهلي، وبالأخص وضع اللاعب وليد ازارو الذي كان معاراََ لنادي الاتفاق السعودي وأنتهت اعارته نهاية شهر يونيو الماضي.

ولكن كما عودنا النادي الأهلي أن يتخطى أي أزمة بالتصريحات الرسمية ولا ينصاع خلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هذا ما حدث في جميع التعاقدات وايضاََ وليد ازارو.

ترددت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، أن الأهلي لا يرغب في وجود وليد ازارو بسبب عدم اقتناع رينيه فايلر المدير الفني للمارد الاحمر. 

ولكن ما حدث عكس ذلك تماماََ، تم انهاء الاتفاق مع وليد ازارو مع الأهلي. 

وقال امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن لا توجد نية عند المارد الأحمر للاستغناء عن ازارو، ولم يكن لدينا أدنى فكرة عن التكهنات التي ترددت في الفترة السابقة. 

وأكد توفيق خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن وليد ازارو مستمر مع الأهلي وسوف يتم الاعلان عن توقيعه خلال الفترة المقبلة رسمياََ. 

وأشار توفيق الى أن، الأهلي يمضي قدماََ وبإيجابية للحصول على توقيع رمضان صبحي من هدرسفيلد، والمفاوضات تسير نحو الأهلي. 
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