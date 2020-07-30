شاهد.. لحظة ضبط القيادي الحمساوي المنشق أثناء محاولته الدخول إلى إسرائيل عبر البحر

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة انشقاق قيادي من حركة حماس وهروبه إلى إسرائيل عبر البحر، ورصد قوات الأمن الإسرائيلية له أثناء سباحته في المياه.





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد انشاق عزالدين حسين، عن حركة حماس الشهر الماضي، وتلقى مساعدة إسرائيلية، بحسب تقارير فلسطينية، في الهرب من قطاع غزة إلى إسرائيل، بعد أن كان قائدا لمجموعة صواريخ "كتف- جو" تابعة لحركة حماس، وقدم معلومات نوعية وسرية مهمة إلى إسرائيل.





وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن ما قدمه المنشق الحمساوي لإسرائيل يعتبر نوعيا وسريا و"ثمين جدا". بحسب قوله





وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية في حركة حماس اعتقال خلية من العملاء، تتكون من 16 عنصرًا، أغلبهم من كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل، بعد أن تم نشر المعلومات الخاصة بالقيادي الحمساوي المنشق.





وقدم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في إسرائيل لائحة اتهام اليوم الخميس ضد حسين بن زهير عز الدين ، البالغ 26 سنة، مرفقا اللائحة بالفيديو الذي يظهر فيه زورقا حربيا إسرائيليا يرافق انشقاقه من البحر.





وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حسين كان مسؤولا عن سرب صواريخ كتف في القسام، وشارك بالتدريب العسكري للمنظمة "وكان لديه كرئيس للفرقة صاروخ سام 7 مضاد للطائرات في منزله لإطلاقه فيما لو اعترضته طائرة هليكوبتر إسرائيلية" إلا أن عز الدين قرر قبل شهر، ولسبب ما، عبور الحدود البحرية من قطاع غزة إلى إسرائيل سباحة، فاشترى عوامة سباحة سبحت نحو كيلومتر في اتجاه إسرائيل. حيث رصده نظام تحكم بحري تابع للبحرية.







